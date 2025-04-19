Алопель піна від випадіння волосся (Alopel foam Hair loss foam)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3394,80
Економія при броні: -217,76 грн
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
112.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
253.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
259.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3318,48
Економія при броні: -141,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
261.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3359,36
Економія при броні: -182,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
351.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3306,67
Економія при броні: -129,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
351.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3327,74
Економія при броні: -150,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
352.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3413,64
Економія при броні: -236,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
352.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
354.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3342,43
Економія при броні: -165,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 72
363.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
367.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
1662,00
Економія при броні: -32,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
1662,00
Економія при броні: -32,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
386.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
386.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
387.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3331,58
Економія при броні: -154,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
387.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3406,61
Економія при броні: -229,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
388.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3312,10
Економія при броні: -135,06 грн