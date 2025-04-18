Алопель піна від випадіння волосся (Alopel foam Hair loss foam)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3357,44
Економія при броні: -180,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3407,25
Економія при броні: -230,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3300,28
Економія при броні: -123,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3295,18
Економія при броні: -118,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3334,77
Економія при броні: -157,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3404,70
Економія при броні: -227,66 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
2723,00
Економія при броні: -108,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3389,69
Економія при броні: -212,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3374,68
Економія при броні: -197,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3350,73
Економія при броні: -173,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3330,62
Економія при броні: -153,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3320,72
Економія при броні: -143,68 грн