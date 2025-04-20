Алопель піна від випадіння волосся (Alopel foam Hair loss foam)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3333,17
Економія при броні: -156,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3340,84
Економія при броні: -163,80 грн
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
106.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
1662,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
128.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3344,35
Економія при броні: -167,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
128.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3399,27
Економія при броні: -222,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
129.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3298,05
Економія при броні: -121,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
129.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
129.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
129.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
129.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3411,72
Економія при броні: -234,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
129.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3411,40
Економія при броні: -234,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
130.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3320,08
Економія при броні: -143,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
130.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3337,64
Економія при броні: -160,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
131.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3402,14
Економія при броні: -225,10 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
132.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3371,49
Економія при броні: -194,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
133.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3388,73
Економія при броні: -211,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 16
133.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3317,21
Економія при броні: -140,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
133.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3342,11
Економія при броні: -165,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
134.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3327,43
Економія при броні: -150,39 грн