Алопель піна від випадіння волосся (Alopel foam Hair loss foam)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
12.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
164.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3383,94
Економія при броні: -206,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
164.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3396,39
Економія при броні: -219,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3297,73
Економія при броні: -120,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3354,89
Економія при броні: -177,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3294,86
Економія при броні: -117,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
185.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3358,40
Економія при броні: -181,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3361,91
Економія при броні: -184,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3383,94
Економія при броні: -206,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
1934,54
Економія при броні: -80,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
188.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3335,73
Економія при броні: -158,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
190.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3370,21
Економія при броні: -193,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
190.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3337,96
Економія при броні: -160,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3352,65
Економія при броні: -175,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3297,73
Економія при броні: -120,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
190.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3308,27
Економія при броні: -131,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
190.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3376,28
Економія при броні: -199,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
191.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3371,49
Економія при броні: -194,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3325,51
Економія при броні: -148,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3335,09
Економія при броні: -158,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3312,10
Економія при броні: -135,06 грн