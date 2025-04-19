Алопель піна від випадіння волосся (Alopel foam Hair loss foam)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3372,13
Економія при броні: -195,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3363,19
Економія при броні: -186,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3375,32
Економія при броні: -198,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3343,39
Економія при броні: -166,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3414,91
Економія при броні: -237,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3352,33
Економія при броні: -175,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3367,34
Економія при броні: -190,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3309,54
Економія при броні: -132,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3335,73
Економія при броні: -158,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3362,23
Економія при броні: -185,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3295,18
Економія при броні: -118,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3413,64
Економія при броні: -236,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3386,50
Економія при броні: -209,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3392,24
Економія при броні: -215,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3332,21
Економія при броні: -155,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3332,85
Економія при броні: -155,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3391,29
Економія при броні: -214,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3375,64
Економія при броні: -198,60 грн