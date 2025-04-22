Алопель піна від випадіння волосся (Alopel foam Hair loss foam)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Чернігів
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3369,89
Економія при броні: -192,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3388,09
Економія при броні: -211,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3349,78
Економія при броні: -172,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3370,85
Економія при броні: -193,81 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
120.1 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30-А
120.2 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15-А
121.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 39-А
121.4 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
121.9 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3324,55
Економія при броні: -147,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3356,48
Економія при броні: -179,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3334,77
Економія при броні: -157,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
122.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3299,01
Економія при броні: -121,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Алопель піна від випадіння волосся 100 мл №1
Роніфарм
3364,78
Економія при броні: -187,74 грн