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Алопель піна від випадіння волосся 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (904758) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1618,00
Економія: -91,00 грн
1527,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 10
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
1870,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Амосова Академіка, 139
Всього: упаковка (2)
1785,99
Економія: -51,83 грн
1734,16 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
1870,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (3)
1729,52
Економія: -171,22 грн
1558,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
1870,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (2)
1512,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бориспільська, 9
Всього: упаковка (1)
1870,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн