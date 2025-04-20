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Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Запоріжжя
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Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3084,62
Економія при броні:
-152,35 грн
2932,27
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
62.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3302,20
Економія при броні:
-125,16 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 8
62.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
2041,02
Економія при броні:
-95,79 грн
1945,23
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
63.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3371,49
Економія при броні:
-194,45 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
63.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3397,99
Економія при броні:
-220,95 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
64.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3405,02
Економія при броні:
-227,98 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
65.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3347,54
Економія при броні:
-170,50 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3317,21
Економія при броні:
-140,17 грн
3177,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3388,73
Економія при броні:
-211,69 грн
3177,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
65.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3397,35
Економія при броні:
-220,31 грн
3177,04
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
66.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3409,17
Економія при броні:
-232,13 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
66.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3298,37
Економія при броні:
-121,33 грн
3177,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3326,47
Економія при броні:
-149,43 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
67.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3390,65
Економія при броні:
-213,61 грн
3177,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
68.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3357,12
Економія при броні:
-180,08 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
68.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1808,08
Економія при броні:
-87,82 грн
1720,26
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
70.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3400,86
Економія при броні:
-223,82 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
70.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3321,36
Економія при броні:
-144,32 грн
3177,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
70.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3362,55
Економія при броні:
-185,51 грн
3177,04
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
71.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3355,20
Економія при броні:
-178,16 грн
3177,04
грн
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