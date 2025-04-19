Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
6.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
9.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
112.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
254.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
259.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3318,48
Економія при броні: -141,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
261.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3359,36
Економія при броні: -182,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
269.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
351.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3306,67
Економія при броні: -129,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
351.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3327,74
Економія при броні: -150,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
352.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3413,64
Економія при броні: -236,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 22/13
352.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
384.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
386.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
386.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
387.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3331,58
Економія при броні: -154,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
388.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3312,10
Економія при броні: -135,06 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
388.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3351,37
Економія при броні: -174,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
389.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3145,04
Економія при броні: -212,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
389.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3321,04
Економія при броні: -144,00 грн