Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3407,25
Економія при броні: -230,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3300,28
Економія при броні: -123,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3295,18
Економія при броні: -118,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3334,77
Економія при броні: -157,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3389,69
Економія при броні: -212,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3330,62
Економія при броні: -153,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3294,22
Економія при броні: -117,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3312,42
Економія при броні: -135,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
3.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
3.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Приозерна, 2
4.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 48/2
5.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3378,51
Економія при броні: -201,47 грн