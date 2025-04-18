Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
164.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3383,94
Економія при броні: -206,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
164.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3396,39
Економія при броні: -219,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
184.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3297,73
Економія при броні: -120,69 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
184.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3354,89
Економія при броні: -177,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3294,86
Економія при броні: -117,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
187.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3383,94
Економія при броні: -206,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
188.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3335,73
Економія при броні: -158,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
190.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1807,39
Економія при броні: -87,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3352,65
Економія при броні: -175,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
190.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3376,28
Економія при броні: -199,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
191.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3371,49
Економія при броні: -194,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
191.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3325,51
Економія при броні: -148,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
191.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3335,09
Економія при броні: -158,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3312,10
Економія при броні: -135,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
193.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3296,45
Економія при броні: -119,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
193.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3389,69
Економія при броні: -212,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
194.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3331,58
Економія при броні: -154,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
194.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
194.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм