Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3363,19
Економія при броні: -186,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3343,39
Економія при броні: -166,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3352,33
Економія при броні: -175,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3367,34
Економія при броні: -190,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3309,54
Економія при броні: -132,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3335,73
Економія при броні: -158,69 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3295,18
Економія при броні: -118,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3413,64
Економія при броні: -236,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3386,50
Економія при броні: -209,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3401,18
Економія при броні: -224,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1836,78
Економія при броні: -116,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3332,21
Економія при броні: -155,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3375,64
Економія при броні: -198,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
7.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3369,57
Економія при броні: -192,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3339,56
Економія при броні: -162,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3342,75
Економія при броні: -165,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3354,57
Економія при броні: -177,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3137,38
Економія при броні: -205,11 грн