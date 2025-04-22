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Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Алопель шампунь проти випадання волосся (Alopel shampoo against hair loss)
Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
84.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1512,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3349,78
Економія при броні:
-172,74 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
121.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3324,55
Економія при броні:
-147,51 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3356,48
Економія при броні:
-179,44 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3334,77
Економія при броні:
-157,73 грн
3177,04
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 6/1
122.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3044,84
Економія при броні:
-112,57 грн
2932,27
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 6
122.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1817,54
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3364,78
Економія при броні:
-187,74 грн
3177,04
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 21
122.8 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1801,60
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 18-Д
122.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
2432,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 11-А
123.1 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1512,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 12
123.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1719,31
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
123.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3306,03
Економія при броні:
-128,99 грн
3177,04
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
123.7 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1512,00
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
123.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
2432,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Приозерна, 2
123.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1801,60
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Макіївська, 7
124.5 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1512,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Їжакевича Івана, 1/24
124.6 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1512,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
124.9 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
3376,92
Економія при броні:
-199,88 грн
3177,04
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мукачівська, 5-А
125.0 км
Алопель шампунь 150 мл №1
Роніфарм
1769,71
грн
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