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Алопель шампунь 150 мл проти випадіння волосся - Харків (906769) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
1870,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дорошенка Петра, 1
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 75
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Каменська, 120
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Броварський, 18-Д
Всього: упаковка (1)
1870,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
Всього: упаковка (1)
1782,04
Економія: -218,14 грн
1563,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ревуцького, 12/1
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (2)
1602,80 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
1664,00
Економія: -83,20 грн
1580,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (1)
1512,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 2/30
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 10
Всього: упаковка (1)
1602,80 грн