Гель-бальзам для ніг з екстрактом п'явки 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,15
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,48
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,30
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,89
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,70
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,51
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,73
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,91
Економія при броні: -3,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,93
Економія при броні: -3,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,74
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,70
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,32
Економія при броні: -3,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,86
Економія при броні: -7,88 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,09
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,62
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,12
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
84,89
Економія при броні: -13,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,19
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,94
Економія при броні: -5,50 грн