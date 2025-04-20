Гель-бальзам для ніг з екстрактом п'явки 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,93
Економія при броні: -3,99 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,17
Економія при броні: -3,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,74
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,27
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,52
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,42
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,39
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,46
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,50
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,69
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,19
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,10
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,22
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
85,56
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,15
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,94
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,62
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,93
Економія при броні: -3,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,24
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,64
Економія при броні: -3,82 грн