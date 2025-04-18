Гель-бальзам для ніг з екстрактом п'явки 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,77
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,46
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,87
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,42
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,51
Економія при броні: -8,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,21
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,68
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,12
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,73
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,53
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,51
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,10
Економія при броні: -12,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,34
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,98
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,86
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,73
Економія при броні: -3,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,47
Економія при броні: -7,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,23
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
5.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,86
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм