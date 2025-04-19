Гель-бальзам для ніг з екстрактом п'явки 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for feet with leech extract 911 Your rescue service)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,10
Економія при броні: -10,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,07
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
77,17
Економія при броні: -11,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
84,22
Економія при броні: -12,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,02
Економія при броні: -12,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,27
Економія при броні: -2,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,37
Економія при броні: -3,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,44
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,05
Економія при броні: -3,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,33
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
83,96
Економія при броні: -16,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
83,12
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,34
Економія при броні: -7,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,52
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,74
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,87
Економія при броні: -11,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,58
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,99
Економія при броні: -2,06 грн