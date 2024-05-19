Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'я911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "З екстрактом п'явки" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл - Львів (904204) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
60,80
Економія: -3,90 грн
56,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
62,23
Економія: -2,98 грн
59,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
67,90
Економія: -6,58 грн
61,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
62,29
Економія: -3,39 грн
58,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
62,25
Економія: -2,35 грн
59,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (2)
66,83
Економія: -5,51 грн
61,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
50,60
Економія: -2,14 грн
48,46 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
65,09
Економія: -7,12 грн
57,97 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (5)
47,28
Економія: -1,52 грн
45,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
62,49
Економія: -3,59 грн
58,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (2)
63,45
Економія: -3,80 грн
59,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
70,36
Економія: -9,04 грн
61,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (4)
63,04
Економія: -5,40 грн
57,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (5)
61,94
Економія: -2,94 грн
59,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (3)
60,50
Економія: -3,50 грн
57,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (3)
44,31
Економія: -2,56 грн
41,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (2)
66,85
Економія: -5,53 грн
61,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (2)
50,80
Економія: -3,20 грн
47,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (3)
47,42
Економія: -1,96 грн
45,46 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (4)
42,27
Економія: -1,37 грн
40,90 грн