Пластир на нетканій основі (Non-woven patch)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121
8.3 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
9.5 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
10.2 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
20.2 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
21.7 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4
26.2 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
26.4 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 3
26.5 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 92-А
26.6 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
27.0 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Звенигородська, 11
27.7 км
Пластир медичний на нетканій основі 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластир медичний на нетканій основі 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт