Гель-бальзам для ніг з кінським каштаном 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,24
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,14
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,87
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,57
Економія при броні: -3,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,30
Економія при броні: -10,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,11
Економія при броні: -9,24 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,38
Економія при броні: -6,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
61.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,01
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,53
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,96
Економія при броні: -4,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,68
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
74,16
Економія при броні: -10,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,08
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 21
111.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,02
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,51
Економія при броні: -9,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
113.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,31
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
113.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,69
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 62
114.4 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,72
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
115.3 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,13
Економія при броні: -2,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 58-Б
116.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,84
Економія при броні: -2,38 грн