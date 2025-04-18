Гель-бальзам для ніг з кінським каштаном 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,88
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,16
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,08
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,49
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,14
Економія при броні: -12,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,63
Економія при броні: -1,80 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,56
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,26
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,33
Економія при броні: -11,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,11
Економія при броні: -4,28 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,11
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,52
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,66
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,61
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,67
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,11
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,22
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
74,24
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,50
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,86
Економія при броні: -2,00 грн