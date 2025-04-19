Гель-бальзам для ніг з кінським каштаном 911 Ваша служба порятунку (Gel-balm for legs with horse chestnut 911 Your rescue service)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,25
Економія при броні: -4,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,25
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,01
Економія при броні: -12,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,21
Економія при броні: -5,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
66,26
Економія при броні: -13,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,93
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,85
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,43
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,20
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,18
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,46
Економія при броні: -14,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
74,70
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
74,21
Економія при броні: -13,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,87
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
51,96
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,03
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,37
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,32
Економія при броні: -3,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
911 "З кінським каштаном" гель-бальзам при набряках та важкості в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
75,55
Економія при броні: -3,84 грн