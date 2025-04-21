Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
637,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
560,37
Економія при броні: -27,65 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
600,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
669,55
Економія при броні: -33,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
330,19
Економія при броні: -41,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
575,00
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
585,60
Економія при броні: -27,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
637,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
658,73
Економія при броні: -100,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
564,71
Економія при броні: -56,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
660,20
Економія при броні: -89,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
541,77
Економія при броні: -33,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
550,11
Економія при броні: -42,03 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
337,10
Економія при броні: -51,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
679,48
Економія при броні: -43,02 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
600,00
Економія при броні: -70,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
637,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
587,32
Економія при броні: -20,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Гравінорм порошок саше №20
Бовіос Фарм
675,88
Економія при броні: -40,06 грн