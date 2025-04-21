Київ
Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 102 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
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