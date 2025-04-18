Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані