Київ
Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 129 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2068,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2056,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1824,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2157,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2064,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2061,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2055,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2062,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2056,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2062,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2069,04 грн
ГоловнаКошикОбране