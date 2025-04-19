Київ
Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 149 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
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