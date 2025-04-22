Київ
Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Вимірювач артеріального тиску та частоти пульсу цифровий (Digital blood pressure and pulse rate monitor)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 43 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
2214,40
Економія при броні: -66,43 грн
2147,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ВИМІРЮВАЧ ЦИФРОВИЙ АТ ТА ПУЛЬСУ НА ЗАП'ЯСТКУ UB 525 №1
Ей енд Ді Компані
1942,40 грн
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