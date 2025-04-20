Зубная паста Сенсодин анти карієс (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
56.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
771.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
802.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
841.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
844.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
845.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
849.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
869.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
876.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Буськ, пл. Звитяги, 1-А
805.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО