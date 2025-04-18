Київ
Зубная паста Сенсодин анти карієс (Tooth paste Sensodyne anti caries)

Зубная паста Сенсодин анти карієс (Tooth paste Sensodyne anti caries)

Харків (адресу не вказано)
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Економія при броні: -11,00 грн
145,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Економія при броні: -12,00 грн
157,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
135,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
251.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
135,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
135,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -4,00 грн
141,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
254.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
135,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
256.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
135,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
135,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
165,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Економія при броні: -11,00 грн
153,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
791.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
838.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
874.7 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
150,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
876.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
150,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
882.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
884.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
901.7 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
924.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буськ, пл. Звитяги, 1-А
831.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
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