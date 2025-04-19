Зубная паста Сенсодин анти карієс (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Економія при броні: -14,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Економія при броні: -15,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
71.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
74.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -13,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
77.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
87.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні: -18,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Економія при броні: -14,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
733.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
768.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
809.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
809.7 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
810.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
816.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
835.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
846.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буськ, пл. Звитяги, 1-А
769.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО