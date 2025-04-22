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Зубная паста Сенсодин анти карієс (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Зубная паста Сенсодин анти карієс (Tooth paste Sensodyne anti caries)
Чернігів
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
165,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
164,00
Економія при броні:
-14,00 грн
150,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
169,00
Економія при броні:
-15,00 грн
154,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
428.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
156,00
Економія при броні:
-14,00 грн
142,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
458.9 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
491.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні:
-10,00 грн
135,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
492.5 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні:
-13,00 грн
132,00
грн
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Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
494.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні:
-18,00 грн
135,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
496.6 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні:
-10,00 грн
135,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
499.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні:
-13,00 грн
132,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
500.3 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
145,00
Економія при броні:
-10,00 грн
135,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
512.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
153,00
Економія при броні:
-18,00 грн
135,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 28
516.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
544.2 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
150,40
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
547.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
150,40
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
557.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
561.4 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
571.1 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
607.8 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
142,80
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буськ, пл. Звитяги, 1-А
500.0 км
Зубная паста Сенсодин Анти Карієс 75 мл №1
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
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