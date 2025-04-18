Гербаланс Нео (Herbalance Neo)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
5.3 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,06
Економія при броні: -0,23 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
5.9 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,24
Економія при броні: -1,45 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
5.9 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
10.2 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
141,71
Економія при броні: -0,86 грн
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
25.4 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
59.7 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,54
Економія при броні: -1,33 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
60.3 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
142,45
Економія при броні: -0,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
73.6 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
141,26
Економія при броні: -0,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.6 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
142,95
Економія при броні: -1,10 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
131.2 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
24,27
Економія при броні: -0,01 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
134.1 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
135.2 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,70
Економія при броні: -1,40 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
142.6 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,12
Економія при броні: -2,30 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
145.1 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,15
Економія при броні: -1,87 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
145.4 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
142,77
Економія при броні: -0,34 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Героїв Майдану, 14
145.6 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
149.8 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
140,97
Економія при броні: -0,24 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс
143,37
Економія при броні: -1,07 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Маложитомирська, 2
151.2 км
Гербаланс Нео капсули №20
Форсаж Плюс