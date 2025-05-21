Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
490,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
504,00
Економія при броні: -110,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
507,45
Економія при броні: -18,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,05
Економія при броні: -24,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
513,20
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
456,00
Економія при броні: -62,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
456,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
513,20
Економія при броні: -38,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
459,09
Економія при броні: -24,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
519,70
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
504,99
Економія при броні: -66,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
530,22
Економія при броні: -62,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
494,00
Економія при броні: -47,09 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
490,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
497,42
Економія при броні: -50,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
522,97
Економія при броні: -33,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
512,76
Економія при броні: -24,24 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
456,00
Економія при броні: -62,00 грн