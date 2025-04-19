Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
523,63
Економія при броні: -32,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
441,41
Економія при броні: -15,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
449,11
Економія при броні: -29,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
501,24
Економія при броні: -82,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
507,33
Економія при броні: -16,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
462,12
Економія при броні: -43,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
514,80
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
514,57
Економія при броні: -23,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
517,09
Економія при броні: -25,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
514,80
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
465,31
Економія при броні: -77,37 грн