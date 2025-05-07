Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
583,24
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
463,80
Економія при броні: -22,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
448,91
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
496,48
Економія при броні: -27,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
498,55
Економія при броні: -31,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
441,09
Економія при броні: -16,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
495,95
Економія при броні: -24,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
504,28
Економія при броні: -29,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
496,95
Економія при броні: -30,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
467,00
Економія при броні: -101,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
500,00 грн