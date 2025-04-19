Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
506,10
Економія при броні: -71,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
521,95
Економія при броні: -29,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
501,60
Економія при броні: -61,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
463,99
Економія при броні: -29,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
518,85
Економія при броні: -27,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
514,80
Економія при броні: -75,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
502,42
Економія при броні: -67,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
497,89
Економія при броні: -63,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
516,97
Економія при броні: -25,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
501,13
Економія при броні: -66,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
509,77
Економія при броні: -75,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
507,33
Економія при броні: -15,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
515,41
Економія при броні: -23,37 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
501,75
Економія при броні: -22,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
493,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
456,68
Економія при броні: -31,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
466,16
Економія при броні: -40,40 грн