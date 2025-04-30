Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
513,70
Економія при броні: -85,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
471,44
Економія при броні: -100,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
526,51
Економія при броні: -24,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
513,70
Економія при броні: -85,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
468,95
Економія при броні: -97,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
510,15
Економія при броні: -75,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
444,34
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кератосепт краплі очні флакон 10 мл №1
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
503,30 грн