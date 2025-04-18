Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1108,78
Економія при броні: -42,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1112,75
Економія при броні: -46,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1128,82
Економія при броні: -62,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1114,57
Економія при броні: -48,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1164,41
Економія при броні: -48,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1188,31
Економія при броні: -71,92 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1139,97
Економія при броні: -73,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1189,99
Економія при броні: -73,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна