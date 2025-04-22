Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1171,03
Економія при броні: -54,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
117.2 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
126.4 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
126.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
128.4 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1110,00
Економія при броні: -112,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
132.0 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
133.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
135.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 11
136.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 9
136.3 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
136.5 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
136.5 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
136.6 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна
1104,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.8 км
Ітрилін капсули №60
Фарма Плюс Україна