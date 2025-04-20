Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
565,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
332,13
Економія при броні: -16,39 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
525,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
593,42
Економія при броні: -29,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
583,05
Економія при броні: -108,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
580,45
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
591,15
Економія при броні: -27,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
565,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
587,45
Економія при броні: -23,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
601,54
Економія при броні: -38,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
565,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
601,28
Економія при броні: -37,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
397,38
Економія при броні: -21,75 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
565,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
401,11
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
525,00
Економія при броні: -109,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
565,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
495,15
Економія при броні: -30,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
593,15
Економія при броні: -118,75 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Адепрост капсули №30
Бовіос Фарм
525,00
Економія при броні: -50,00 грн