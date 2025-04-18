Заживін гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах 911 Ваша служба порятунку (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,89
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,49
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,95
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,42
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,58
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,58
Економія при броні: -2,87 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,57
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,51
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,41
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,84
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.9 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,77
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,76
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,02
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,72
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,21
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,48
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,85
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,12
Економія при броні: -2,41 грн