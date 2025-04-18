Заживін гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах 911 Ваша служба порятунку (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,62
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,48
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,86
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,10
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
70,79
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,80
Економія при броні: -4,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,05
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,75
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,14
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
70,62
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,98
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,68
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,38
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,48
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
70,73
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 6
7.0 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,23
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,64
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
7.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,71
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
71,86
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,69
Економія при броні: -4,08 грн