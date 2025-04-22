Заживін гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах 911 Ваша служба порятунку (Zazhivin gel-balm for cracked feet and heels 911 Your emergency)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,82
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,32
Економія при броні: -3,61 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,18
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,46
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,90
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,20
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,21
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,89
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
71,08
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
61,75
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,22
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
70,78
Економія при броні: -4,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,27
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,35
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,88
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,93
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,70
Економія при броні: -4,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,96
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,37
Економія при броні: -2,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,27
Економія при броні: -2,56 грн