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Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою ніг911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку"Ціни в аптеках

911 "Заживін" гель-бальзам при тріщинах у ступнях і п'ятах тм "911 Ваша служба порятунку" 100 мл - Харків (904270) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
48,46
Економія: -1,67 грн
46,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
58,36
Економія: -7,52 грн
50,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
54,11
Економія: -6,18 грн
47,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
49,04
Економія: -2,25 грн
46,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
52,23
Економія: -4,68 грн
47,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
44,70
Економія: -1,32 грн
43,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
48,84
Економія: -2,05 грн
46,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
44,39
Економія: -1,86 грн
42,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
49,16
Економія: -2,37 грн
46,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
53,00
Економія: -5,54 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
48,47
Економія: -1,68 грн
46,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
54,43
Економія: -6,59 грн
47,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
49,79
Економія: -3,00 грн
46,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
45,03
Економія: -1,33 грн
43,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (4)
55,50
Економія: -8,49 грн
47,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
45,13
Економія: -1,75 грн
43,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
52,41
Економія: -5,26 грн
47,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
56,73
Економія: -5,92 грн
50,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
48,43
Економія: -1,64 грн
46,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
56,51
Економія: -8,70 грн
47,81 грн