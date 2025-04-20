Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,79
Економія при броні: -13,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,21
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,51
Економія при броні: -11,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,79
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,07
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,35
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,80
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
77,78
Економія при броні: -4,08 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
57,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,51
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,73
Економія при броні: -10,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,07
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,15
Економія при броні: -10,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,43
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,20
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,75
Економія при броні: -9,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Історична, 35
3.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,00
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,85
Економія при броні: -2,95 грн