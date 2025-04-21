Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,19
Економія при броні: -9,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,56
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,05
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,46
Економія при броні: -2,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,26
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,20
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,42
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,15
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,85
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,72
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
81,84
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,24
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
4.4 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,10
Економія при броні: -2,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,58
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,67
Економія при броні: -6,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,64
Економія при броні: -1,81 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погребище, вул. Вінницька, 12-А
61.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,35
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 69/1-А
110.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,08
Економія при броні: -3,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,62
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,21
Економія при броні: -3,38 грн