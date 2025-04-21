Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,02
Економія при броні: -9,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,28
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,13
Економія при броні: -3,24 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,55
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,04
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,18
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,72
Економія при броні: -1,89 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,06
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,22
Економія при броні: -3,39 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,45
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,42
Економія при броні: -9,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
58,43
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,23
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,30
Економія при броні: -2,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,73
Економія при броні: -2,87 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,39
Економія при броні: -3,53 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,20
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,56
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,47
Економія при броні: -3,61 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
77,48
Економія при броні: -3,77 грн