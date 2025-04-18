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Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Київ
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Доступно в 120 аптеках у Київ
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,17
Економія при броні:
-2,29 грн
50,88
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,09
Економія при броні:
-10,82 грн
54,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,26
Економія при броні:
-12,95 грн
65,31
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,03
Економія при броні:
-2,13 грн
50,90
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,63
Економія при броні:
-1,77 грн
50,86
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,65
Економія при броні:
-1,76 грн
50,89
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
56,70
Економія при броні:
-3,83 грн
52,87
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
55,64
Економія при броні:
-2,37 грн
53,27
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
47,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,39
Економія при броні:
-3,50 грн
56,89
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,01
Економія при броні:
-7,19 грн
56,82
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,16
Економія при броні:
-3,34 грн
56,82
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,20
Економія при броні:
-2,35 грн
50,85
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,96
Економія при броні:
-3,20 грн
51,76
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,61
Економія при броні:
-2,73 грн
50,88
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,93
Економія при броні:
-3,06 грн
50,87
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,91
Економія при броні:
-2,09 грн
50,82
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
76,30
Економія при броні:
-2,58 грн
73,72
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,26
Економія при броні:
-3,42 грн
50,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,86
Економія при броні:
-2,02 грн
50,84
грн
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