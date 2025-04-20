Венолгон гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах 911 Ваша служба порятунку (Venolgon leg gel for heaviness, pain and swelling in the legs tm 911 Your emergency)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
60,49
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,29
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,83
Економія при броні: -5,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,50
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,16
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,89
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,80
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
78,18
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,45
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,69
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
63,86
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
64,15
Економія при броні: -3,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
77,14
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
54,24
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
62,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
53,79
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,22
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
52,85
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
65,46
Економія при броні: -4,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
911 "Венолгон" гель для ніг при тяжкості, болю і набряку в ногах тм "911 Ваша служба порятунку" туба 100 мл №1
Ліберті Фарм
59,37
Економія при броні: -1,97 грн